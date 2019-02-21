Çin’in kara listesi uzuyor

Çin yönetimi, 1,43 milyarlık nüfusunu kontrol altında tutmak amacıyla tasarladığı “sosyal puanlama” sistemi kapsamında oluşturduğu “kara listeyi” genişletiyor. Çin Kamu Güveni Enformasyon Merkezi’nin “2018 Kara Liste Yıllık Analiz Raporu”na göre, 2018 sonu itibarıyla listeye alınan 17 milyon 460 bin kişi uçağa, 5 milyon 470 bin kişi de yüksek hızlı trene binmekten men edildi.

ŞİRKETLERE CEZA

Rapora göre, Pekin yönetiminin uyguladığı “sosyal güven sistemi” çerçevesinde şirket ve kişilere verilen cezaların tutarı 650 milyar ABD dolarına ulaştı. Ülkede 2018 yılında “sosyal güveni sağlamak” için 3 milyon 590 bin işletme kara listeye eklendi ve kapanmaya kadar giden cezalarla karşı karşıya kaldı. 2018 yılında kara listeden çıkan işletme sayısı ise 2 milyon 175 bin olarak kaydedildi.

Büyük Birader izliyor



Ünlü yazar George Orwell'in "1984" adlı romanındaki "Büyük Birader" benzeri şekilde "gözüm sürekli üzerinde" mesajı veren uygulamanın, ülkede gerçek kimlik bilgileriyle kayıt zorunluluğu olan sosyal paylaşım siteleri, yüz tanıma özelliği olan kameralar, çevrimiçi ödeme metodları gibi platformlar üzerinden derlenecek bilgilerle gelecek yıldan itibaren tam kapsamlı hayata geçirilmesi öngörülüyor.

DÜNYA '1984' romanı ABD'de zirveye çıktı