Dünya Çinin kara listesi uzuyor
ASYA

Çin’in kara listesi uzuyor

Pekin yönetimi, nüfusunu denetim altında tutmak için planladığı "sosyal güven sistemi" kapsamında "kara listesindeki" kişi ve şirket sayısını artırıyor. Çin hükümetinin yıllık raporuna göre 22 milyondan fazla kişi uçak ya da hızlı tren kullanmaktan men edilirken, 3,5 milyon şirket kapanmaya kadar giden cezalarla karşı karşıya kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin yönetimi, 1,43 milyarlık nüfusunu kontrol altında tutmak amacıyla tasarladığı “sosyal puanlama” sistemi kapsamında oluşturduğu “kara listeyi” genişletiyor. Çin Kamu Güveni Enformasyon Merkezi’nin “2018 Kara Liste Yıllık Analiz Raporu”na göre, 2018 sonu itibarıyla listeye alınan 17 milyon 460 bin kişi uçağa, 5 milyon 470 bin kişi de yüksek hızlı trene binmekten men edildi.

ŞİRKETLERE CEZA

Rapora göre, Pekin yönetiminin uyguladığı “sosyal güven sistemi” çerçevesinde şirket ve kişilere verilen cezaların tutarı 650 milyar ABD dolarına ulaştı. Ülkede 2018 yılında “sosyal güveni sağlamak” için 3 milyon 590 bin işletme kara listeye eklendi ve kapanmaya kadar giden cezalarla karşı karşıya kaldı. 2018 yılında kara listeden çıkan işletme sayısı ise 2 milyon 175 bin olarak kaydedildi.

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