Çin’in Tibet bölgesinde çığ felaketi: 28 ölü

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Nyingçi kentinde karayolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.
Söz konusu doğal afet, ülkenin batısındaki Himalaya Dağları’nın eteklerinde bulunan Tibet’in dağlık alanında meydana geldi.
Kayıp sayısı ise henüz net olarak bilinmiyor. Çığın meydana geldiği Nyingchi kenti, Tibet’in başkenti Lhasa’dan beş saatlik mesafede, yaklaşık 3 bin 048 metre rakımda yer alıyor. Ekim ayında Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletindeki Draupadi Ka Danda Dağı’nda çığ düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.