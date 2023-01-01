Çin’in Tibet bölgesinde çığ felaketi: 28 ölü

Dört gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, askeri birlikler, yerel yetkililer ve siviller dahil olmak üzere 1.348 kişinin yer aldığı aktarıldı. 5’i ağır yaralı olmak üzere 53 kişi faciadan sağ olarak kurtarıldı.