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Dünya

Çin’in Tibet bölgesinde çığ felaketi: 28 ölü

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nin Nyingçi kentinde karayolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

8:55 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Nyingçi kentinde karayolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Nyingçi kentinde karayolu tünelinin çıkışına çığ düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti.

Söz konusu doğal afet, ülkenin batısındaki Himalaya Dağları’nın eteklerinde bulunan Tibet’in dağlık alanında meydana geldi.


Dört gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, askeri birlikler, yerel yetkililer ve siviller dahil olmak üzere 1.348 kişinin yer aldığı aktarıldı. 5’i ağır yaralı olmak üzere 53 kişi faciadan sağ olarak kurtarıldı.

Kayıp sayısı ise henüz net olarak bilinmiyor. Çığın meydana geldiği Nyingchi kenti, Tibet’in başkenti Lhasa’dan beş saatlik mesafede, yaklaşık 3 bin 048 metre rakımda yer alıyor. Ekim ayında Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Uttarakhand eyaletindeki Draupadi Ka Danda Dağı’nda çığ düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmişti.




#Himalaya Dağları
#Çin
#Tibet Özerk Bölgesi
1 saat önce
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Çin’in Tibet bölgesinde çığ felaketi: 28 ölü
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