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Çin'in yerli uçağı ilk yurt dışı seferini gerçekleştirdi

Çin'in yerli uçağı ilk yurt dışı seferini gerçekleştirdi

09:153/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
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Çin Boeing ve Airbus'a rakip olacak C919 adıyla yolcu uçağı üretti
Çin Boeing ve Airbus'a rakip olacak C919 adıyla yolcu uçağı üretti

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı C919, Şanghay ile Hong Kong arasında uçuşlara başladı. C919, Boeing ve Airbus'a rakip olarak dünya havacılık pazarında dikkat çekiyor.

Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, Çin'in Şanghay şehri ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi arasındaki seferlerde kullanılmaya başlandığı bildirildi.


İlk seferini gerçekleştirdi


Xinhua'nın haberine göre, bu sabah Şanghay Hongçiao Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan China Eastern hava yolu şirketine ait, "MU721" sefer sayılı C919 yolcu uçağı, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Bu, bir Çin hava yolu şirketinin C919 ile Hong Kong'a yaptığı ilk sefer oldu.



Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) tarafından üretilen C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs 2023'te Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı. Yerli üretim uçağının iç hat güzergahlarında yaygın kullanılması, dünya piyasasında kabul görmesi açısından önemli görülüyor.


Üç büyük hava yolu şirketi kullanıyor


Çin'in en büyük 3 hava yolu şirketi, sahip oldukları 14 C919 uçağını iç hat uçuşlarında kullanıyor. Filosunda 9 adet C919 bulunan China Eastern, uçaklarla Şanghay ile Pekin, Guangcou, Çıngdu, Çongçing, Vuhan, Şian ve Tayyüen şehirleri arasındaki düzenli seferlerde yolcu taşıyor.


China Southern hava yolu şirketi de 3 adet C919 uçağını, Guangcou ile Şanghay, Hangcou, Çıngdu ve Haykou arasındaki uçuşlarda kullanıyor. AirChina ise 2 adet C919'u, Pekin ile Şanghay ve Hangcou arasındaki seferlerde değerlendiriyor.


Boeing ve Airbus'a rakip


Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor. Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.


COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle milli nitelik taşımıyor. Şirket, halen kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı C909 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.


#Çin
#uçak
#Şanghay
#Hong Kong

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