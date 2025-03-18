Çinli bilim adamları altı bacaklı robot geliştirdi: Böcek hareketlerinden ilham alarak geliştirildi

Çin Madencilik ve Teknoloji Üniversitesi Profesörü Liu Xinhua liderliğindeki araştırma ekibi, yaygın olarak bilinen insansı robotlar ve robotik köpeklerden farklı bir yapıya sahip, yeni bir robot tasarladı.

Ay'da ve asteroitlerde maden arama ile çıkarma işlemlerinde kullanılması amaçlanan robotun 3 tekerlek ve 3 pençeden oluşan 6 bacağı sayesinde asteroitlerin yüzeylerine sabitlenebildiğini ve kayalık alanlarda rahatça hareket edebildiğini belirten araştırmacılar, “Mikro yer çekimi simülasyon deneylerini başarıyla gerçekleştirdik. Robot, simüle edilmiş Ay toprağı ortamında yürüyebildi, kendini yüzeye sabitleyebildi ve hatta örnekler toplayabildi. Bu da ilk tasarımımızın doğruluğunu kanıtladı” ifadelerini kullandı.