Dünya Çinli lider Ukrayna krizi insanlık için alarm veriyor
ASYA

Çinli lider: Ukrayna krizi insanlık için alarm veriyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen sanal iş forumunda Rusya'yı desteklerken Ukrayna'daki çatışmanın "insanlık için bir alarm sesi çıkardığını" söyledi. Çin, aynı zamanda ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kınadı ve Batı'yı Moskova'yı kışkırtmakla suçladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çinli lider: Ukrayna krizi insanlık için alarm veriyor
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

Çinli lider Xi Jinping, BRICS sanal iş forumunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini reddederek Ukrayna'daki savaşın insanlık için alarm verdiğini bildirdi.

Xi'nin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre ülkeler kendi güç konumlarına körü körüne inanırlarsa ve askeri ittifaklarını genişletirlerse güvenlik zorluklarıyla karşılaşacakları belirtildi.

Xi açıklamalarına devam ederken, yaptırımların uygulanmasının "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söyleyerek insanlık için alarm veren Ukrayna krizi için bir çözüm önermedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Çinli mevkidaşı Xi Jinping telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular
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Rusya ve Çin'in diplomatik ilişkileri son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyiydi.<br>
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ÇİN 'ASKERİ OPERASYON' DEDİ<br><br>Rusya'yı açık bir şekilde destekleyen Çin, “işgal” tabirinden kaçınarak Rusya’nın saldırısına “özel askeri operasyon” demeyi tercih etti. Ancak savaşta 8. güne girilirken Çin'in söylemleri değişmeye başladı.
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Çin Devlet medyası Daily China Rusya'nın başlattığı saldırı için dün ilk kez işgal kelimesini kullandı. Sözcük daha sonra söz konusu haberden kaldırılsa da Twitter hesabında kaldı.
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ÇİN TAVRINI DEĞİŞTİRDİ<br><br>SAVAŞ OLDUĞUNU İLAN ETTİLER<br>Çin Dışişişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi 'özel bir askeri operasyon' değil 'gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti ve ateşkesin gerçekleştirilmesinde arabuluculuk rolü oynamayı teklif etti.<br>
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'ÇİN İŞGALDEN HABERDARDI'<br><br>The New York Times Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre Çin, savaş kararından haberdardı.<br>
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'OLİMPİYATLARIN BİTMESİNİ BEKLE'<br><br>Hatta Çin, Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına kadar ertelemesini istedi.<br>
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New York Times söz konusu pazarlığın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında mı yoksa üst düzey yetkililer arasında mı yapıldığını belirtmedi.<br>
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PEKİN'DEN JET YALANLAMA<br><br>Dünya gündemine bomba gibi düşen iddiaya Pekin cephesinden cevap gecikmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui iddiayı temelsiz bir spekülasyon ve Çin'i karalama girişimi olarak reddetti.<br>
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PUTİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI<br><br>Putin, pek çok ülkenin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatlarına katılan nadir liderlerdendi. <br>
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Putin ve Xi Jinping olimpiyatların açılış törenine beraber katılmış ve işbirliği mesajı vermişlerdi.
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DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA<br><br>Olimpiyatların kapanış töreni 20 Şubat'ta gerçekleşti. <br>
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<br>Ertesi gün Putin Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanıdı. <br>
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Ardından da 24 Şubat'ta, Ukrayna'ya tam ölçekli bir Rus işgali başladı.
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Putin'in, işgal konusundaki ilginç zamanlaması gazetenin iddialarını güçlendirir nitelikte olarak yorumlandı.
Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular
The New York Times, Çin'in Rusya saldırısından önceden haberdar olduğunu öne sürdü. İddialara göre Çin, Putin'den Kış Olimpiyatları bitene kadar beklemesini istedi. Pekin haberi anında yalanladı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için seçtiği tarih söz konusu pazarlığı doğrular nitelikte.

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