Xi Jinping: Ukrayna krizi insanlık için alarm veriyor
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, BRICS Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen sanal iş forumunda Rusya'yı desteklerken Ukrayna'daki çatışmanın "insanlık için bir alarm sesi verdiğini" söyledi. Çin, aynı zamanda ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını kınadı ve Batı'yı Moskova'yı kışkırtmakla suçladı.
Çinli lider Xi Jinping, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenen sanal iş forumunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini reddederek Ukrayna'daki savaşın insanlık için alarm verdiğini bildirdi.
Xi'nin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre ülkeler kendi güç konumlarına körü körüne inanırlarsa ve askeri ittifaklarını genişletirlerse güvenlik zorluklarıyla karşılaşacakları belirtildi.
Xi açıklamalarına devam ederken, yaptırımların uygulanmasının "iki ucu keskin bir kılıç" olduğunu söyleyerek insanlık için alarm veren Ukrayna krizi için bir çözüm önermedi.