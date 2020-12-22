Dünya Çinordusuna TürkİHAları örnekgösterildi Çinrekabete hazır mı?
ASYA

Çin ordusuna Türk İHA'ları örnek gösterildi:  Çin rekabete hazır mı?

Çinli gazete South China Morning Post’ta yer alan bir analizde Çin ordusunun drone geliştirdiği ancak yeterli düzeye gelemediği belirtilerek Türk İHA'ları örnek gösterildi. Yazıda Çin devletine ait China State Shipbuilding Corporation tarafından yayınlanan Pekin merkezli bir dergi olan Naval and Merchant Ships'in son sayısındaki makalede çıkan önemli başlıklara yer verildi. Makalede İHA'ların savaş alanlarındaki etkisine vurgu yapılarak Çin'in bu stratejiye göre hareket etmesi tavsiye ediliyor. Yazıda "Dağlık Karabağ ihtilafında gördüğümüz insansız hava araçlarıyla karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan İHA tehdidi teknolojik açıdan daha gelişmiş, tespit etmesi ve savunması daha zor." ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk İHA'ları dış basında gündem olmaya devam ediyor.
Türk İHA'ları dış basında gündem olmaya devam ediyor.

Çinli gazete South China Morning Post'ta da "Dağlık Karabağ savaşındaki drone saldırıları Çin ordusu için bir uyarı olmalı" başlıklı bir yazı yer aldı.

Yazıda Ermenistan'ın Azerbaycan silahları ile pusuya düşürüldüğü ve Çin'in ordusunda geleceğe dair hazırlık yapılması gerektiği belirtildi. Çin ordusunun drone geliştirdiği ancak yeterli düzeye gelemediği vurgulanan yazıda Türk İHA'ları örnek gösterildi.

Yazıda Çin devletine ait China State Shipbuilding Corporation tarafından yayınlanan Pekin merkezli bir dergi olan Naval and Merchant Ships'in son sayısındaki makalede çıkan önemli başlıklara yer verildi. Makalede İHA'ların savaş alanlarındaki etkisine vurgu yapılarak Çin'in bu stratejiye göre hareket etmesi tavsiye ediliyor.

BAYRAKTAR İHA'LARI ÖNEMLİ ROL OYNADI

İşte makaleden öne çıkan satır başları:

Tankerler, radarlar ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere konvansiyonel kara kuvvetlerindeki varlıklarına rağmen, Ermeni ordusu Azerbaycan'dan gönderilen İHA'lar için kolay bir avdı, özellikle siperlerde ve hareketli araçlarda hedeflere hassas saldırılar düzenleyen Bayraktar TB2 insansız hava araçları önemli rol oynadı.

Azerbaycan’ın havada süzülen insansız hava araçlarının çektiği videolar, Ermeni askerlerinin tespit edildiği yerde hedef alındığını gösteriyordu. İHA'lar aynı zamanda keşif operasyonlarında da kullanıldı Ermenistan'ın mağlubiyetine yardımcı oldu.

Atlantic Council: Türkiye'nin üstün askeri donanımı, Rus donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi geçti
DÜNYA
Atlantic Council: Türkiye'nin üstün askeri donanımı, Rus donanımına sahip Ermeni kuvvetlerini ezdi geçti

İHA TEHDİDİ TEKNOLOJİK AÇIDAN DAHA GELİŞMİŞ

Ordumuzun çeşitli tiplerde çok sayıda insansız hava aracı var ancak yine de gelişmiş insansız hava araçları tehdidiyle karşı karşıya. Dağlık Karabağ ihtilafında gördüğümüz insansız hava araçlarıyla karşılaştırıldığında, karşımıza çıkan İHA tehdidi teknolojik açıdan daha gelişmiş, tespit etmesi ve savunması daha zor.

Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
DÜNYA
Foreign Affairs: 5 milyonluk Türk silahı, 300 milyonluk Rus silahını imha etti
Abone Ol Google News
Tüm borçları silindi

Tüm borçları silindi

​Azerbaycan'da şehit, gazi ve yakınlarına tam destek.
Fahiş fiyata geçit yok

Fahiş fiyata geçit yok

​283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahinden kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

İkinci zirve noktasını geride bıraktık

İkinci zirve noktasını geride bıraktık

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'tedbirler işe yarıyor' mesajı.

​Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.