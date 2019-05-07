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Dünya Clintona tehdit Yakında hapse gireceksiniz
AMERİKA

Clinton’a tehdit: Yakında hapse gireceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump’la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton, Las Vegas’ta katıldığı bir programda tepki ile karşılaştı. İsmi açıklanmayan ve emekli asker olduğu öğrenilen bir kişi, "Hapse gireceksiniz hanımefendi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
Hillary Clinton yaşanan olayın ardından Trump’ın politikalarını eleştiren konuşmasına devam etti.
Hillary Clinton yaşanan olayın ardından Trump’ın politikalarını eleştiren konuşmasına devam etti.

ABD’de 2016 yılında yapılan Başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump’a kaybeden Hillary Clinton, 2020 Başkanlık seçimleri öncesinde Las Vegas’ta bir konferansa katıldı.

  • Clinton, Pazar günü gerçekleştirilen konferansta beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Donald Trump destekçisi olduğunu ifade eden bir katılımcı ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’a seslenerek, "Hapse gireceksiniz hanımefendi" ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmaya kişi, Hillary Clinton’ın "konuşup dinlemekten çok bağırmak isteyenlerimiz var" yanıtının ardından güvenlik görevlileri tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Şahsın emekli asker olduğu ifade edilirken, Hillary Clinton yaşanan olayın ardından Trump’ın politikalarını eleştiren konuşmasına devam etti.

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