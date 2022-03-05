Dünya CNN ve Bloomberg Rusyadaki yayınlarını durduruyor
AMERİKA

CNN ve Bloomberg Rusya'daki yayınlarını durduruyor

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
CNN ve Bloomberg Rusyadaki yayınlarını durduruyor
CNN

CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg TV
Bloomberg TV

Savaşa ilişkin "sahte haberlere" hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

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