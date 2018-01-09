Çocuğunun fotoğrafını paylaşan anneye ceza

İtalya’da 16 yaşındaki bir genç, rızası olmaksızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davayı kazandı.Başkent Roma’da görülen davada mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti.
Anne, mahkeme kararına uymazsa ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlarsa oğluna 10 bin Euro (44 bin 836 TL) tazminat ödeyecek.
Annesinin sık sık kendisiyle ilgili paylaşım yapmasından şikayetçi olan çocuğun hukuk mücadelesine babası da destek verdi.
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