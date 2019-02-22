Dünya Çocuk kaçakçısı İsrail
ORTADOĞU

Çocuk kaçakçısı İsrail

Amerikan The New York Times gazetesi, İsrailli yetkililerin, ülkenin kuruluş yıllarında ‘Mizrahi’ olarak bilinen Kuzey Afrika ve Ortadoğu kökenli Yahudi ailelerden binlerce çocuğu kaçırarak, ülkedeki Avrupa kökenli ‘Aşkenaz’ Yahudilerine evlatlık verdiğini yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
1948-1950 yılları arasında “Uçan Halı (Magic Carpet)” adlı operasyonla 60 bin Yemenli Yahudi uçaklarla İsrail’e taşındı.
1948-1950 yılları arasında “Uçan Halı (Magic Carpet)” adlı operasyonla 60 bin Yemenli Yahudi uçaklarla İsrail’e taşındı.

‘ÖLDÜ’ DİYEREK KANDIRDILAR

İsrail’de 1950’lerde, binlerce bebek ve küçük yaştaki çocuk, Afrika kökenli ailelerinden koparılarak, çocukları olmayan Aşkenaz Yahudilerine evlatlık verildi. Çoğunluğu Yemenli olan Yahudi ailelere bebek ve çocuklarının öldüğü söylendi ancak ailelere evlatlarının ne cesedi ne de mezarları gösterildi. İnsan hakları savunucuları yaşanan süreçte kaybolan çocuk sayısının 4 bin 500 kadar olduğunu belirtiyor.

SİSTEMATİK KOPARILMA

Yemen kökenli Yahudiler Naama Katiee ve Shlomi Hatuka, AMRAM adıyla kurdukları bir internet sayfasında çocuklarından koparılan 800’den fazla ailenin hikayelerini anlattı. Katiee, gazeteye yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin çocukları “sistematik bir şekilde” ailelerinden kopardığını belirterek, “Eski ilkel toplumdan ayrı, yeni bir nesil yetiştireceklerini düşündüler” değerlendirmesinde bulundu.

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