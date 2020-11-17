Çocuklara bile acımadılar

Avusturya’da geçen pazartesi terörle mücadele gerekçesiyle düzenlenen baskınlarda polisin tutumu tepkilere yol açtı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Filistin Dayanışma Platformuna ait sosyal medya hesabından, 9 Kasım Pazartesi polisin terörle mücadele kapsamında 60 adrese düzenlediği operasyon sırasında yaşananları anlatan bir paylaşım yapıldı. Polisin suç isnat ettiği veya “şahit” olarak gözaltına aldığı Müslümanların evlerine, sabah 05.00’te baskınlar düzenlendiği, çok sayıda meskenin kapısı kırılarak içeri girildiği, soğuk havada çocuklar dahil aile bireylerinin apar topar dışarı çıkartıldığı, hava koşullarına uyumlu kıyafetler almalarına izin verilmediği, polisin küçük çocuklara “babanız paraları nerede saklıyor” gibi sorular yönelttiği kaydedildi.

DÜNYA Avusturya’da hedef İslam

PROVOKATİF SORULAR SORDULAR

Açıklamada, gözaltındakilere “camiye gidiyor musunuz”, “dini ritüelleri ne sıklıkta evinizde yapıyorsunuz” gibi soruların sorulduğuna dikkat çekilerek, hükümetin bir kişinin “siyasal İslamcı” ya da bir derneğin radikal bir yapı olup olmadığına bu tür sorularla mı karar vereceği düşüncesinin akıllara geldiği belirtildi. Gözaltına alınan mağdurlardan edinilen bilgilere göre, istihbarat biriminin gözaltına alınanlara yönelttiği 70’e yakın soru arasında şunlar da bulunuyor:

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-“9 yaş ve üzeri bir kızın evlendirilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?”

-“Kadınların sünnet edilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?”

-“Kadın ve erkekler sizce tamamen eşit olmalılar mı? Eşiniz başörtüsü takıyor mu? Sizin görüşünüze göre eşiniz başörtüsü takmak zorunda mı? Bir kadın başörtüsü takmayı reddedebilir mi?”

-“Eşiniz tek başına alışverişe gidiyor mu?”

-“Kadın ve çocukların 04.00’da sabah namazına kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?”

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