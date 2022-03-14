Çok konuşulacak iddia: Putin'in sır gibi sakladığı hastalığı ortaya çıktı

Daily Star'ın haberine göre Putin'e kanser teşhisi kondu. Kanserle mücadele eden Vladimir Putin, steroid tedavisinin yan etkilerini hissediyor. Düzensiz ve çok çabuk karar veren birine dönüşen Putin'in savaş kararının arkasındaki gerçeğin de kanser olduğu belirtildi.

Aynı kaynaklar kanser dışında Parkinson hastalığının da ihtimaller arasında olduğunu belirtti. Putin'in net bir şekilde düşünememesinin olumlu olumsuz sonuçlar hakkında çıkarım yapamamasının en belirgin nedeninin hastalığı olduğunu iddia eden istihbarat firmasına henüz Kremlin'den bir yalanlama gelmedi.

OYNAT 00:41 Ukrayna’da patlamayan 515 kilogramlık bomba binadan çıkarıldı Ukrayna'da bir eve düşen ve patlamayan 515 kilogramlık devasa Rus yapımı bomba büyük bir titizlikle olduğu yerden çıkarılarak, imha edilmek üzere bölgeden uzaklaştırıldı. BiP'te paylaş

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KENDİSİNİ TECRİT ETTİ!

İngiliz basını Putin'in kendisini misafirlerden fiziksel olarak tecrit ettiğini bunun bir hastalık korkusu olduğunu belirtti. Macron ile Putin'in o fotoğrafı gündem olmuş, iki liderin arasındaki boşluk dikkat çekmişti.

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