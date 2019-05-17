Çöp gerilimi kopma noktasında

Kanada geçen hafta yaklaşık yedi yıl sonra çöplerini geri almayı kabul ettiğini ve ülkeye geri getirilmesi konusunda tüm masrafları üstleneceğini duyurmuştu.

GECE YARISI KARAR ALINDI

Filipinler Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr., Kanada’nın çöpleri geri alma konusundaki son günü aştığını belirterek, gece yarısı itibariyle büyükelçisini ve elçilik yetkililerini geri çağıran talimatların Kanada’ya gönderildiğini duyurdu. Bakan, “Kanada verilen süreyi kaçırdı. Çöpleri buradan alınana kadar Kanada’daki diplomatik varlığımızı azaltmalıyız” dedi.

SAVAŞ KAPIDA MI?

Kanada geçen hafta yaklaşık yedi yıl sonra çöplerini geri almayı kabul ettiğini ve ülkeye geri getirilmesi konusunda tüm masrafları üstleneceğini duyurmuştu. Ancak Kanadalı yetkililer, gerekli evrakların ayarlanması nedeniyle taşıma işleminin ‘haftaları bulabileceğini’ açıklamıştı. Kanada’nın çöpünü geri almamasına pek çok kez tepki gösteren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Kanada’yı ‘savaş açmakla’ tehdit etmişti.