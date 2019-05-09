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Dünya Çöp savaşında ikinci raund
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ASYA

Çöp savaşında ikinci raund

Filipinler ile Kanada arasında ‘savaş tehdidine’ kadar varan çöp tartışması anlaşma yoluna girdi. Filipinli yetkililerin açıklamalarını aktaran Fox News, Kanada’nın yaklaşık yedi yıl sonra çöplerini geri almayı kabul ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı.
Kanada merkezli özel bir şirket, 2013-2014 yılları arasında Manila limanına toplam 2450 ton çöp taşıyan 103 konteyner bırakmıştı.

Kanada, çöplerin ülkeye geri getirilmesi konusunda da tüm masrafları üstlenecek. Filipinler ilk etapta, 69 konteyneri göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

ÜÇ NOKTALI UYARI

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin 15 Mayıs’a kadar çöplerin alınmasını beklediğini söyleyen Dışişleri Bakanı Teddy Locsin Jr., “Bu beklenti karşılanacak aksi takdirde…” ifadelerini kullandı.

Filipinli yetkililer çöplerin alınması konusunda 15 Mayıs’ı son gün olarak belirlerken, Kanadalı yetkililer, gerekli evrakların ayarlanması nedeniyle taşıma işleminin ‘haftaları bulabileceğini’ savundu.

DUTERTE: BİZ ÇÖPLÜK MÜYÜZ?

Konteynerlerin üzerinde ‘geri dönüştürülecek plastikler’ yazıyordu ancak Filipinli yetkililer tarafından yapılan inceleme sonucu çöplerin geri dönüştürülemeyeceği anlaşılmıştı.

Kanada’nın çöpünü geri almamasına pek çok kez tepki gösteren Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, “Biz çöplük müyüz? Kanada ile savaş açabiliriz. Onları alaşağı da edebiliriz. Çöplerini geri vereceğim, ne olursa olsun” demişti.

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