Çöpte gömülü hazine: 600 milyon sterlinlik Bitcoin için yeni plan

Galler’de yaşayan James Howells, yaklaşık 600 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin edilen Bitcoin servetini geri alabilmek için on yıldır mücadele ediyor. Yanlışlıkla bir çöp sahasına atılan dijital varlıklarını kurtaramayan Howells, son çare olarak çöplüğü satın almayı planlıyor.
Howells, geçen ay İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde Newport Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kaybetmiş ve çöp sahasında arama yapma hakkını elde edememişti. Ancak belediyenin çöp sahasını kapatma kararı alması, sürece yeni bir boyut kattı.
Mahkeme engeli ve belediyenin kararı
Belediye, alanın bir kısmını güneş enerjisi santraline dönüştürmek için gerekli planlama izinlerini aldı. Bu durum, kayıp Bitcoin’lerin bulunma ihtimalini daha da zorlaştırıyor.
Kayıp servetin hikayesi
Howells, 2013 yazında Bitcoin cüzdanını içeren sabit diskini yanlışlıkla bir çöp torbasına koyarak evinin girişine bıraktı. O dönem birlikte yaşadığı partneri, torbayı çöp sanarak belediye çöplüğüne götürdü. Hatasını fark eden Howells, o günden bu yana belediyeye sabit diski bulmak için yardım etmesi yönünde sayısız başvuruda bulundu. Hatta bulunacak paranın bir kısmını belediye ile paylaşmayı teklif etti.
Ancak Newport Belediyesi, çöplüğe atılan her şeyin artık belediyeye ait olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti. Yargıç Keyser KC de belediyenin bu argümanını kabul ederek Howells’in arama yapma hakkı olmadığını hükmetti.
Belediye yetkilileri konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmazken, Howells yatırımcılarla görüşerek çöp sahasını satın alma ihtimalini değerlendiriyor.