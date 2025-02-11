"http://marketfiyati.org.tr" üzerinden 50 bin ürünün fiyatına erişilebilecek
Fahiş fiyatla mücadele son hızla devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK eliyle yürütülen çalışma sonucu market fiyatlarının yer aldığı internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu. Vatandaşlar, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek.
Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı tek bir platformda toplandı.
Vatandaşlar artık "
" üzerinden 50 bin ürünün fiyatına erişebilecek.
Yeni uygulamayla fahiş fiyatın önüne geçilecek ve ürün fiyat değerlendirmesi yapılabilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, X hesabından yaptığı paylaşımında, sitenin TÜBİTAK ile ortak geliştirildiğini ve yayında olduğunu duyurdu,
"Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek."
dedi.
Bakan Kacır'ın açıklaması şu şekilde;
Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!
Hangi marketler var?
Hangi marketler var?
Ürünlerin yer aldığı marketlerin isimlerine
adresinden ulaşabilirsiniz.
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