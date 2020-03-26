Ekonomi Fahiş fiyat artışına rekor ceza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fahiş fiyat artışına rekor ceza

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "(Ürünlerde fahiş fiyat artışı) Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı"

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından harekete geçen fırsatçılar, birçok üründe haksız fiyat artışına gitmişti. Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar için harekete geçen yetkililer, o firmaları denetledi.

Maske ve kolonya üreticileri incelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetlediklerini belirtti. Ürünlerde fahiş fiyat artışına izin verilmeyeceğini belirten Pekcan, "Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" diye konuştu.

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  • Bakan Pekcan, "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

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