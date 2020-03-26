Fahiş fiyat artışına rekor ceza

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından harekete geçen fırsatçılar, birçok üründe haksız fiyat artışına gitmişti. Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar için harekete geçen yetkililer, o firmaları denetledi.

Maske ve kolonya üreticileri incelendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetlediklerini belirtti. Ürünlerde fahiş fiyat artışına izin verilmeyeceğini belirten Pekcan, "Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı" diye konuştu.

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Bakan Pekcan, "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.