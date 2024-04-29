Fahiş fiyat düzenlemesi Meclis'e geliyor

Meclis Genel Kurulu, enerji alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklife göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen esaslar karşılanacak. AK Parti Meclis Grubu, fahiş fiyat artışı yapanlara uygulanacak ceza miktarının artırılmasını düzenleyecek teklifi sunacak. Bu kapsamda, eczanelere verilen 3-180 gün arasında değişen meslekten geçici men cezası fırsatçı işletmelere uyarlanacak. Ticaret men cezası yerine kademeli kapatma cezası verilebilecek. Bu firma sahiplerine 3 günden 180 güne kadar sanat icrasından men cezası veriliyor.