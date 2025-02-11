TÜİK son verileri paylaştı: Toplam ciro yüzde 41,3 arttı

Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 arttı, perakende ticaret satış hacminde ise yüzde 0,4 artış oldu.