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TÜİK son verileri paylaştı: Toplam ciro yüzde 41,3 arttı

TÜİK son verileri paylaştı: Toplam ciro yüzde 41,3 arttı

10:5411/02/2025, Salı
DHA
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yüzde 41,3 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam ciro yüzde 41,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 41,3, aylık yüzde 5,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,8, inşaat ciro endeksi yüzde 49,3, ticaret ciro endeksi yüzde 41,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 49,7 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,1 arttı. Alt detaylarına bakıldığında ise aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4, ticaret ciro endeksi yüzde 5,6, hizmet ciro endeksi yüzde 3,7 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 8,2 arttı

Ticaret satış hacmi, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,5 arttı.


Ticaret satış hacmi bir önceki aya göre de yüzde 4,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 arttı, perakende ticaret satış hacminde ise yüzde 0,4 artış oldu.


#TÜİK
#Ticaret satış hacmi
#ciro

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