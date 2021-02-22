E-ticaret hacmi yüzde 93 arttı

Elektronik ticaret hacminde, bir önceki yıla kıyasla rekor bir artış yaşandı. Haziran 2020 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artış kaydedildi.
Elektronik ticaret hacminde, bir önceki yıla kıyasla rekor bir artış yaşandı. Haziran 2020 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artış kaydedildi.
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