Ekonomi E-ticaret hacmi yüzde 93 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

E-ticaret hacmi yüzde 93 arttı

E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi.

Haber Merkezi AA
E-ticaret hacmindeki artış rekor kırdı.
E-ticaret hacmindeki artış rekor kırdı.

Elektronik ticaret hacminde, bir önceki yıla kıyasla rekor bir artış yaşandı. Haziran 2020 itibarıyla, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artış kaydedildi.

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