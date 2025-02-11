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Aralık 2024’te ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı

Aralık 2024’te ticaret ve perakende satış hacmi yıllık bazda arttı

10:2611/02/2025, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Aralık 2024'te ticaret sektöründeki satış hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2 oranında artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.


  • Buna göre, ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,4 ve toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,3 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi, Aralık 2024'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış gösterdi. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,1, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,7 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 13,5 yükseldi.




#ticaret
#Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
#ekonomi

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