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Bakan Işıkhan paylaştı: İŞKUR 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık etti

Bakan Işıkhan paylaştı: İŞKUR 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık etti

09:1911/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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İşveren tarafından talep edilen açık iş sayısı ise 199 bin 405 olarak açıklandı.
İşveren tarafından talep edilen açık iş sayısı ise 199 bin 405 olarak açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun 2025 yılının ilk ayında 107 bin 582 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin İşkur rakamlarını paylaştı.


265 bin 975 bireysel görüşme yapıldığını 107 bin 582 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.


Ocak ayında 73 bin 935 işyeri ziyareti yapıldı.

Bakan Işıkhan, aktif işgücü programından yararlananların sayısının 3 bin 830'a ulaştığını ifade etti. 3 bin 692 kişi iş kulubünden yararlandı.


İşveren tarafından talep edilen işgücünü ifade eden açık iş sayısı ise 199 bin 405 olarak açıklandı.


Vedat Işıkhan rakamları 'Unutmaİşkur'da iş var konu etiketiyle paylaştı.



#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#İŞKUR
#istihdam

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