Bakan Işıkhan paylaştı: İŞKUR 107 bin 582 işe yerleştirmeye aracılık etti

265 bin 975 bireysel görüşme yapıldığını 107 bin 582 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, aktif işgücü programından yararlananların sayısının 3 bin 830'a ulaştığını ifade etti. 3 bin 692 kişi iş kulubünden yararlandı.

İşveren tarafından talep edilen işgücünü ifade eden açık iş sayısı ise 199 bin 405 olarak açıklandı.