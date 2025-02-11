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Bakan Bolat Malezya'da yatırımcılarla buluştu: Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara çıkacak

Bakan Bolat Malezya'da yatırımcılarla buluştu: Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara çıkacak

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:0211/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Bolat Malezya'da
Bakan Bolat Malezya'da

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Aziz, ülkedeki yatırımcılar ve iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Bolat temaslarına dair "Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması, Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileriye taşınması için çabalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanı
Ömer Bolat
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerine ilişkin bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı kapsamında Malezya'da bulunduklarını anımsatan Bolat, ülkenin Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Aziz ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini ve Başbakan İbrahim ile de görüşme imkanı bulduğunu bildirdi.


"Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara çıkacak"


Bakan Bolat paylaşımında,
"Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ticari ve ekonomik ilişkilerini tüm yönleriyle ele alarak, artan ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmek için atılabilecek adımları ele aldık ve mal ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önerileri değerlendirdik.


Ayrıca, ürün güvenliği, helal akreditasyon, savunma sanayisi, yatırımlar gibi çeşitli alanlarda ortak çalışmalarımızın artırılmasını kararlaştırdık. Ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılması, Türkiye ve Malezya arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha ileriye taşınması için çabalarımızı sürdüreceğiz"
ifadelerini kullandı.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Malezya

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