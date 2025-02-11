Bakan Bolat Malezya'da yatırımcılarla buluştu: Ticaret hacmimiz 10 milyar dolara çıkacak

"Görüşmelerde, Türkiye-Malezya ticari ve ekonomik ilişkilerini tüm yönleriyle ele alarak, artan ticaret hacmi ve yatırım ilişkilerimizdeki ivmeyi sürdürmek için atılabilecek adımları ele aldık ve mal ticaretimizin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önerileri değerlendirdik.