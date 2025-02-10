Emine Erdoğan'dan Malezya paylaşımı: Kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz

"Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz."