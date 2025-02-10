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Emine Erdoğan'dan Malezya paylaşımı: Kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz

Emine Erdoğan'dan Malezya paylaşımı: Kadim bağların daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz

15:4610/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Emine Erdoğan'dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım.
Emine Erdoğan'dan Malezya ziyaretine ilişkin paylaşım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevdi edilen fahri doktora beratı ve Malezya ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bu kıymetli payenin Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Resmi ziyaretimiz kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tevdi edilen Fahri Doktora Beratı'na tanıklık etmekten büyük onur duyduk”
ifadelerini kullandı.
Bu kıymetli payenin Türkiye ve Malezya arasındaki sarsılmaz dostluğun, ortak ideallerin ve geleceğe uzanan güçlü iş birliğinin bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan,
"Ülkelerimiz arasındaki kadim bağların ilim, irfan ve ortak vizyonla daha da güçleneceğine yürekten inanıyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,
"Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır"
ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur'da, STK temsilcileri, kamu çalışanları ve üniversite öğrencileriyle "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı"nda buluşmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:


"Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır. Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz."


#Emine Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Malezya

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