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Emine Erdoğan: İsrail modern holokost yapıyor

Emine Erdoğan: İsrail modern holokost yapıyor

Lokman Özdemir
14:397/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Emine Erdoğan 'Filistin İçin Tek Yürek' programına katıldı.
Emine Erdoğan 'Filistin İçin Tek Yürek' programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da 'Filistin için Tek Yürek' programında konuştu. Erdoğan "İsrail modern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22. Doha Forumu’nda "Filistin için Tek Yürek" programına katılarak katılımcılara seslendi.


Emine Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

İsrail postmodern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor.


Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor. Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biri. Batı, Gazze'de katliama göz yumuyor. 16 bini çocuk 44 bin sivili katletmek hangi dinde meşru?


Ayrıntılar geliyor...




#Emine Erdoğan
#Katar
#'Filistin

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