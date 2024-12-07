Emine Erdoğan: İsrail modern holokost yapıyor

İsrail postmodern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor.

Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor. Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biri. Batı, Gazze'de katliama göz yumuyor. 16 bini çocuk 44 bin sivili katletmek hangi dinde meşru?