Emine Erdoğan: İsrail modern holokost yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da 'Filistin için Tek Yürek' programında konuştu. Erdoğan "İsrail modern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 22. Doha Forumu’nda "Filistin için Tek Yürek" programına katılarak katılımcılara seslendi.
İsrail postmodern holokost yapıyor. Katliam tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşiyor.
Dünya Gazze'deki katliama göz yumuyor. Gazze'deki durum tarihin en karanlık katliamlarından biri. Batı, Gazze'de katliama göz yumuyor. 16 bini çocuk 44 bin sivili katletmek hangi dinde meşru?
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