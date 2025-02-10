Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasından önce Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.





Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Güzel ülkemize her gelişimizde kendimizde evimizde hissediyoruz. Asya'nın iki yakasından yer alan Türkiye ve Malezya birbirlerinin dost kardeş ve ortağıdır. Bu ortaklık 2011 yılında stratejik, 2021 yılında kapsamlı stratejik düzeyine çıkardık. Malaya Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.

"190 ülkeden 340 bin öğrenci geldi"

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından biri eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz ivme kazandı. Birçok gencimiz burada akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bini aşkın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim sunuyoruz.





Bugün geldiğimiz aşamada ülkemizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha çok seviyor ve iftihar ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.