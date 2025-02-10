Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Malezya'da Fahri Doktora Beratı verildi. Erdoğan, "5 yıl aradan sonra dost ve kardeş Malezya'da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye ve Malezya uzaklığa rağmen kardeş, dost ve ortaktır. bu ortaklığı 2014 yılında stratejik, 2022'de kapsamlı stratejik düzeye çıkardık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşmasından önce Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı tevdi edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.
"Güzel ülkemize her gelişimizde kendimizde evimizde hissediyoruz. Asya'nın iki yakasından yer alan Türkiye ve Malezya birbirlerinin dost kardeş ve ortağıdır. Bu ortaklık 2011 yılında stratejik, 2021 yılında kapsamlı stratejik düzeyine çıkardık. Malaya Üniversitesi ailesine şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.
"190 ülkeden 340 bin öğrenci geldi"
Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin önemli boyutlarından biri eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturuyor. Akademik münasebetlerimiz ivme kazandı. Birçok gencimiz burada akademik kariyer yaptı. Bugün Türkiye olarak biz dünyanın 190'ı aşkın ülkesinden 340 bini aşkın uluslararası öğrenciye yüksek öğrenim sunuyoruz.
Bugün geldiğimiz aşamada ülkemizde Türkiye ve Malezya mezunlarını daha çok seviyor ve iftihar ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Malezya'ya gitti.