Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği toplantısında açıklamalarda bulundu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2. Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez Gündem / Politika





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Dünyamız yeni bir paylaşım kavgasında. Dünya savaşı galipleri dünyayı sömürüyor. Güçlüyü zorbayı zengini koruyan yapının devam etmesi doğru ve mümkün değil. Adaletin olmadığı, rafa kaldırıldığı bir yerde barış, huzur ve kalkınma olmaz.





Herkesi kucaklayan adil, paylaşımcı ve güven esasına dayalı sistemin esası tercihten öte bir zorunluluktur.

Çatışmaların değil, barışın, güvenin ve huzurun egemen olduğu bir dünyanın inşa edilebilirliğine inanmamız gerekiyor. Gerçek manada bir değişimin yaşanabilmesi için sadece kendi maruz kaldığımız adaletsizliklere itiraz etmemiz yetmez. Altta kalanın canının çıktığı bir yerde yalnızca keder ve gözyaşı olur. Üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Hakkıyla yerine getirmenin mücadelesini veriyoruz.





Yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var. Dünya beşten büyüktür şiarımız bu sembolün düzeni haline gelmiştir. Asya'nın artan öneminin de bilinciyle yeniden Asya vizyonumuz kapsamında kıtayla iş birliğimizin güçlenmesini hedefliyoruz.

Hükümetlerimiz döneminde eğitime çok büyük yatırımlar yaptık.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2. Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez Gündem / Politika





Tehditlere rağmen zalime boyun eğmedik

İsrail soykırım uyguladığı Gazze'de çok yoğun bir diplomasi yürüttük. Zulmü lanetledik. Filistin'in haykıran sesi olduk. Gazze'ye gönderdiğimiz 100 bin tonu aşan insanı yardımın dışında İsrail ile ticareti keserek tepkimizi çok net bir şekilde ortaya koyduk. 15 ay aralıksız süren baskılarımızdan dolayı çok tepki gördük. Tehdit edildik ama hiçbir zaman zalime boyun eğmedik. Mazlumları hiçbir zaman sahipsiz bırakmadık. Batı dünyası Gazze konusunda kötü imtihan verdi. BMGK katliama dur diyemedi.





2. Nekbe'ye kimsenin gücü yetmez

İsrail'in hukuk tanımaz, şımarık tavrını sürdürdüğünü görüyoruz. Filistinlilerin sürgün teklifinin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Filistin halkına 2. Nekbe'yi yaşatmaya kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. İsrail kendi başına bu faturayı mutlaka ama mutlaka ödemelidir.























