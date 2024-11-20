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COVID virüsü kanser tedavisinde kullanılacak

COVID virüsü kanser tedavisinde kullanılacak

10:1220/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir.
Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir.

ABD'li araştırmacılar, COVID enfeksiyonu ile tümörlerin boyutunun küçülmesine yol açan kanser gerilemesi arasında inanılmaz bir bağlantı buldu.

Hayvan ve insan dokularını kullanan bilim insanları, hastalığa neden olan SARS-CoV-2 virüsünün RNA moleküllerinin, bağışıklık sisteminde kanser karşıtı özelliklere sahip özel bir hücrenin gelişimini tetiklediğini gözlemledi.



Bilim insanlarına göre, "uyarılabilen klasik olmayan monositler" veya "I-NCM'ler" diye bilinen bu özel hücreler kanser hücrelerine saldırıyor. Araştırmacılara göre bu keşif, kanser tedavisi için yeni bir yol açıyor. Bu hücreler, mevcut tedavilere dirençli kanserlerin tedavisinde kullanılabilir.



Şiddetli COVID-19 tarafından aktive edilen hücrelerin kanserle savaşmak için bir ilaçla uyarılabileceğini bulan bilim insanları, özellikle melanom, akciğer, meme ve kolon kanseri için yanıt gördüklerini kaydetti.



İlerlemiş kanser için umut

Araştırmanın henüz erken aşamalarda olmasına ve etkinliğinin sadece hayvanlarda incelenmesine rağmen, bu yaklaşımın diğer tedavilere yanıt vermeyen ilerlemiş kanserli hastalara fayda sağlamak için kullanılabileceğine dair umut verdiği aktarıldı.


Özel hücreler geliştirilerek geleneksel tedavi yöntemlerinden sonuç alamamış kanser hastaları için potansiyel olarak yeni bir yol oluşturabilir.


#COVID
#Kanser
#Araştırma

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