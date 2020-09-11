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Dünya Çözümde en büyük engel Hafter
AVRUPA

​Çözümde en büyük engel Hafter

Çözümde en büyük engel Hafter

Libya’da Hafter destekçisi BAE ve Fransa bir siyasi çözümün bulunmasını istemiyor. Faslı siyaset bilimi profesörü Selman Bunuman, “Fas’ta Libya diyaloğuyla siyasi bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel, askeri çözümde ısrar eden Hafter ve destekçileri olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darbeci Hafter, Libya’da siyasi süreci baltalıyor.
Darbeci Hafter, Libya’da siyasi süreci baltalıyor.

Libya’da siyasi çözüme ulaşıması için görüşmeler devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa’nın desteklediği terör örgütü lideri Hafter’in süreci akamete uğratmaya yönelik çabaları da devam ediyor. Faslı siyaset uzmanı Selman Bunuman, Hafter’in askeri çözümde ısrar etmesinin, Libyalı tarafların Fas’ta yürüttüğü diyalog toplantısında anlaşmaya varmasının önünde en büyük engeli teşkil edeceğini söyledi. Libya hükümeti ile Hafter’in siyasi müttefiki Tobruk’taki Temsilciler (TM) arasındaki diyalog toplantısı, Fas’ın başkenti Rabat’ın güneyindeki Buznika kentinde pazar günü başlamıştı.

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ÇÖZÜME ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Fas Sidi Mohammed Bin Abdullah Üniversitesi’nden Siyasi Bilimler Profesörü Bunuman, “Fas’ta Libya diyaloğuyla siyasi bir anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel, askeri çözümde ısrar eden General Halife Hafter ve destekçileri olacak” dedi. Bunuman, Fas’ın Libya krizini siyasi çözüme kavuşturma çabalarını durdurmaya ve engellemeye çalışanlar olduğunu ifade etti.

KRİZİN DEVAM ETMESİ İSTENİYOR

Doğrudan isim vermeyen Faslı akademisyen, “Bazı bilinen ülkeler, Hafter’i destekleyerek krizi devam ettirmeye yatırım yaptıkları için siyasi çözümden hoşlanmıyorlar” diye konuştu. Hafter’e Fransa, BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya ve İsrail’in doğrudan destek verdiği biliniyor.

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SİRTE’DE FRANSA PLANI

Terör örgütü lideri Hafter’e bağlı unsuruların son dönemde ilan edilen ateşekese uymadığı ve stratejik Sirte kentine tahimat yaptığı Libya ordusu tarafından açıklanmıştı. Özellikle Fransa’nın, bölgedeki petrol kaynakları nedeniyle, Sirte ve Cufra üzerindeki Hafter kontrolünün devam etmesine dönük çabası olduğu biliniyor.

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