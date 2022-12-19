Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin davetlisi olarak gittiği Doha'da Arjantin ile Fransa arasındaki final maçını izledi. Erdoğan, final maçı sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile sohbet etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Elon Musk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılmak üzere Katar’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Şampiyonunu kutladı.

Erdoğan paylaşımında "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

ELON MUSK İLE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçı sırasında Elon Musk ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
OYNAT 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin davetlisi olarak gittiği Doha'da Arjantin ile Fransa arasındaki final maçını izledi. Erdoğan, final maçı sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile sohbet etti.


Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi
SPOR
Fransa Dünya Kupası finalinde şut çekemedi

Dünya Kupası Arjantin'in
FOTOĞRAF 22
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Mbappenin Dünya Kupasının yanından geçtiği an.
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Altın ayakkabıya uzanan Mbappenin üzüntüsü.
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Enzo Fernandez, turnuvanın En İyi Genç Futbolcusu seçildi.
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Altın Eldiven, turnuvaya damga vuran Emiliano Martinezin oldu.
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Lionel Messi, turnuvanın En Değerli Futbolcusu seçildi.
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Lionel Messi
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Kupa seremonisinden kareler
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Lionel Messi, Dünya Kupasına bakıyor.
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Lionel Messinin Dünya Kupasını öptüğü an.
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Katar 2022 Dünya Kupasının Enleri
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Arjantin adına ikinci golü atan Di Maria, Dünya Kupasını öpüyor.
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Kupa seremonisinden kareler
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Karşılaşmaya 120. dakikada oyuna giren Paulo Dybala.
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Messi, Dünya Kupasını kaldırmadan önce cübbe giyiyor.
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Dünya Kupası Lionel Messinin ellerinde.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Lionel Messi ve Arjantinin Dünya Kupasını kaldırdığı anlar.
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Messi ve De Paul, Dünya Kupasına bakıyor.
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Kupa seremonisinden kareler
Dünya Kupası Arjantin'in
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası unutulmaz bir finale sahne oldu. Normal süresi 2-2, uzatmaların ise 3-3 bittiği karşılaşmada Arjantin, penaltılarda Fransa'yı 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'na uzandı. Dünya Kupası'nın Messi'nin ellerinde yükseldiği anlarla ilgili 22 fotoğrafa galerimizden ulaşabilirsiniz


Kievde savaş izleri

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Rus tankları meydanlarda sergilendi.
Tarihin en iyisi

'Tarihin en iyisi'

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