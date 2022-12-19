Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin davetlisi olarak gittiği Doha'da Arjantin ile Fransa arasındaki final maçını izledi. Erdoğan, final maçı sırasında Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni’ne katılmak üzere Katar’a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Şampiyonunu kutladı.
Erdoğan paylaşımında "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin’i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
ELON MUSK İLE BİR ARAYA GELDİ
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, final maçı sırasında Elon Musk ile sohbet etti.