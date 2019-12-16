Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da ev sahibiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'ye Göçün 50. Yılı Anma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, Türk milletinin temsilcisidir ve 82 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkı yoktur.

Yeni düzenlemeyle yabancı makamlarca atanan vasi ya da velinin, kararın verildiği ilgili ülkedeki dış temsilciliklerimizde pasaport işlemlerini yapabilmesinin önünü açtık.

Avrupa'da ev sahibiyiz

Bizler Avrupa'da sığıntı değiliz, yabancı değiliz, öteki hiç değiliz. Biz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Avrupa'da ev sahibiyiz.

Bizim önceliğimiz yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkesine bağımlı değil bağlı bir anlayışla yetişmeleridir.

Asırlardır mazlum ve mağdurlara kapısını açarak tüm insanlığa örnek olmuş vicdanlı bir milletin evlatlarısınız. Sizlerden mensubu olduğunuz milletinizden, dilinizden, kültürünüzden, en önemlisi de bayrağınızdan gurur duymanızı istiyorum.