Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Brükselde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşılama ötreni.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Brüksel Melsbroek Havalimanı’nda Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Türk Askerî Temsil Heyeti Başkanı Tümgeneral İsmail Üner, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ikili görüşmeler yapacak


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Brüksel’e gitti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek Brüksel Forumu isimli kamuoyuna açık etkinliğin "İstikrara Katkı" başlıklı oturumuna video mesaj yoluyla katılım sağlayacak. Erdoğan’ın zirve kapsamında bazı müttefik ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması: Beklentimiz amasız fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek
OYNAT 02:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması: Beklentimiz amasız fakatsız bir yaklaşımı ABD'den görmek
NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Savunma sanayiine yönelik masa üstünde kalan konular var. F-35 konusunda ABD sözleşmeye uymadı. 5 tane F-35 verilmiştir, daha sonra da bunlara el koymak suretiyle gönderilmemiştir. Patriot konusunda da ABD sözünde durmadı, bunları geri aldı. Beklentimiz amasız yaklaşımı ABD'den görmek. NATO Genel Sekreteri ile de görüşmemiz olacak. Stoltenberg her zaman olumlu yaklaşımlar içinde olan bir dostumuz.


Zirvede, NATO İttifakı’nın önümüzdeki on yıllık adaptasyonu amacıyla başlatılan “NATO 2030” sürecinin temel unsurları değerlendirilecek. Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu’nun sonlandırılması kapsamında İttifak’ın Afganistan’a yönelik desteğinin sürdürülmesi amacıyla atılacak adımların da ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
OYNAT 01:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası rezerv miktarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitmeden Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası rezerv miktarını da açıkladı. Erdoğan, 'Şu anda Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Çin'le çok önemli bir anlaşmayı yaptık. Çin'le 2.4 milyar dolarlık bir swap anlaşmamız vardı zaten, şimdi 3,6 milyar dolarlık yeni bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. ' ifadelerini kullandı.


Brüksel'den sonra Azerbaycan


Erdoğan, Belçika’yı ziyaretlerinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetine icabetle, 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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