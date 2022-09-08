Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistanda
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Hırvatistan'da resmi karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'le baş başa görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistanda
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’dan ayrılarak turun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.

  • Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katılmıştı. Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan’a uğurlanmıştı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balkanların huzuruna desteğimizi vurgulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar'a çözüm turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ve Bosna Hersek arasında kimlik kartlarıyla gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan-Kosova gerilimine ilişkin açıklama: Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan-Kosova gerilimine ilişkin açıklama: Balkanlar artık bu sıkıntılara tahammül edemez
Altılı masayı üzecek anket

Altılı masayı üzecek anket

​Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?
İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat

Bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Avrupada tahminler küçülüyor kriz büyüyor: Almanya 2023te resesyon ve rekor enflasyonla karşı karşıya

'Bosna Hersek artık bedel ödemesin diye temenni ediyorum'

​CHP seçmeni parti binasini yerle bir eder

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği sıkıntılı maddeler neler?

Mersin'deki orman yangının ikinci gününde sevindiren haber.

​Borsa gibi yükseltiyorlar

Feci kaza sonrası ​Tem Otoyolu trafiğe kapandı.

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Gündem

Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesine kadar yayılan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, karayolunun ulaşıma açıldığını ve alevlerin Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmediğini söyledi. Yangına 11 uçak, 9'u askeri 29 helikopter, 138 arazöz ve 850 personel ile müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin’deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yangından 25 kişinin etkilendiğini, tedavisi devam eden 8 kişiden birinin hayati tehlikesi bulunduğunu açıkladı.
Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı
Gündem

Büyükçekmece'de TIR devrildi: Trafiğe kapatılan Tem Otoyolu yeniden açıldı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapandı. TIR'ın kaldırılmasının ardından yol 2 saat sonra trafiğe açıldı.
Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu
Gündem

Kediyi öldüren pitbull cinsi köpeğin sahibine suç duyurusu

Zeytinburnu'nda pitbull saldırısında ölen kedinin sahibi Saliha Biber, polise başvurarak köpeğini ağızlıksız gezdiren kişi hakkında şikayette bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.