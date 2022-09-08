Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek’in ardından Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan’dan ayrılarak turun üçüncü durağı olan Hırvatistan’a geldi.
- Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki resmi karşılama ve heyet takdiminin ardından Erdoğan, Milanovic'le baş başa görüşmeye geçti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan’da, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüşmüş, Türkiye-Sırbistan İş Forumu’na katılmıştı. Belgrad Kulesini ziyaret ederek, Sancaklı bölgesindeki liderleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanı Vucic tarafından Hırvatistan’a uğurlanmıştı.