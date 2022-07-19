Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan İrandan ayrıldı
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile İstanbul'a hareket etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İrandan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda, İran Petrol Bakanı Cevad Uci, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
OYNAT 01:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
Tahran'daki üçlü zirve sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör örgütleri arasında fark görmüyoruz, mücadelemiz her daim sürecektir. Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana ortaklarına uyarı: Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağına dönüştü
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana ortaklarına uyarı: Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağına dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirve toplantısının açılışında konuştu. Terörle mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanların temizlenme vakti çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz Suriye'de bu temizliğin yapılmasına samimi destek vermesidir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirve toplantısının açılışında konuştu. Terörle mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer yok. 'ifadelerini kullandı.
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