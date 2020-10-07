Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Katar'dan özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da ayrıldı. Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'dan ayrıldı.