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Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Katardan ayrıldı
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da Katar'ın başkenti Doha'dan ayrıldı. Erdoğan, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği Katar'dan özel uçak "TUR" ile saat 18.30'da ayrıldı. Erdoğan, ziyaret kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Başkent Doha'daki Deniz Sarayı'nda 1 saat 10 dakika süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında geçen hafta hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşerek taziyelerini iletecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililerce uğurlandı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Katar'dan ayrıldı.

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