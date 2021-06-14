Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

Bugün gözler, Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi'nde. Dün akşam saatlerinde Belçika'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12:00 sularında NATO Karargahı'na giriş yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.
Erdoğan-Biden görüşmesinin süresi uzatıldı
Gözler ise ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi.
Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.