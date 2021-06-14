Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahında
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı NATO Karargahı'na giriş yaptı. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Gözler ise 2 saate yakın sürmesi beklenen ABD Başkanı Biden ile gerçekleştireceği görüşmede olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan, NATO Karargahı'na giriş yaptı.

Bugün gözler, Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi'nde. Dün akşam saatlerinde Belçika'ya iniş yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 12:00 sularında NATO Karargahı'na giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek.

Erdoğan-Biden görüşmesinin süresi uzatıldı

Gözler ise ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi.

Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.

Gözler Erdoğan-Biden buluşmasında: 45 dakikalık görüşme bir buçuk saat olarak revize edildi
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Gözler Erdoğan-Biden buluşmasında: 45 dakikalık görüşme bir buçuk saat olarak revize edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

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