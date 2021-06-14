Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Karargahı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO karagahına gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı NATO Karargahı'na giriş yaptı. Erdoğan ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelecek. Gözler ise 2 saate yakın sürmesi beklenen ABD Başkanı Biden ile gerçekleştireceği görüşmede olacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme ise merak konusu. İki liderin 45 dakika olarak planlanan görüşmesi bir buçuk saat olarak yeniden revize edildi.



Kritik görüşmede masada birçok başlığın olacağı, ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konular liderler düzeyinde masaya yatırılacak.



