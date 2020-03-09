Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO kritik bir dönemdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

Türkiye'nin Suriye sınırı NATO'nun güney sınırıdır. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemdedir.

Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır.

Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak açıklama yapıyor https://t.co/rt5NZLqWzS — Yeni Şafak (@yenisafak) March 9, 2020

NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.