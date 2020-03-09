Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO kritik bir dönemdedir
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO kritik bir dönemdedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile ortak açıklamada bulundu. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksünün olmadığını söyleyen Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı NATO'nun güney sınırıdır. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemdedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur.

Türkiye'nin Suriye sınırı NATO'nun güney sınırıdır. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken kritik bir dönemdedir.

Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır.

Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz.

NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.Esas olan NATO'nun ülkemizin savunmasına ve terörle mücadelesine katma değer sağlamasıdır.
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