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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel’e aday

Nobel Enstitüsü, 2023 Nobel Barış Ödülü için 305 aday bulunduğunu açıkladı. 212 kişi ve 93 kurumun aday gösterildiği listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yer alıyor.

09:40 . 24/02/2023 Cuma
AFP
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar nedeniyle ödüle aday gösterildiği belirtildi.

Zelenskiy de adaylar arasında

Adaylar arasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni gibi isimler de göze çarpıyor.

Dünyaca ünlü çevre gönüllüsü İsveçli Greta Thunberg ve Ugandalı Vanessa Nakate, İranlı kadın hakları savunucusu Masih Alinejad bu yılki diğer adaylar arasında.

Tören 10 Aralık'ta Oslo'da

Bu yıl ödül için 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da tören düzenlenecek. Ödül sahibi ayrıca 1 milyon dolarlık para mükafatı alacak.

Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen isimler, aday gösteren kurumun inisiyatifi dışında 50 yıl boyunca gizli tutuluyor, bu nedenle 305 adayın tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı.

  • Nobel Barış Ödülü için her sene şaşırtıcı ve tartışmalı isimler da aday gösterilebiliyor. Hem Vladimir Putin hem de Donald Trump 2021'de aday gösterilmişti.

2022 Nobel Barış Ödülü'ne Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Ukraynalı insan hakları örgütü Center for Civil Liberties ve Rus insan hakları örgütü Memorial layık görüldü.



#nobel
#cumhurbaşkanı erdoğan
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#barış ödülü
36 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel’e aday
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