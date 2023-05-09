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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile El-Burhan görüşmesinde Sudan'daki Türklerin tahliyesi ve güvenliği konuşuldu. Görüşmede Sudan'da kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından endişe duyduğunu da belirtti.

09:42 . 9/05/2023 Salı
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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İkili yaptığı görüşmede, Sudan’daki gelişmeleri ele aldı.


'Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız'


Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.


Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.


Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı.



#Sudan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan
31 dakika önce
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