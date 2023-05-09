Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El-Burhan ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. İkili yaptığı görüşmede, Sudan’daki gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.