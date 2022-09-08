Cumhurbaşkanı Erdoğan tahıl koridoru anlaşması: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkan tutundaki son durağı Hırvatistan oldu. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yüzde 41 artışla 900 milyon doları yakaladı. Üç anlaşmanın imzalandığı görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Rusya'dan tahıl sevkıyatının gerçekleşmesi için Rus lider Vladimir Putin ile önümüzdeki günlerde görüşeceğini belirterek şunları söyledi:

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek'teki sıkıntı Dayton anlaşmasından geliyor

'PUTİN'İ RAHATSIZ EDİYOR'

"Şu anda Rusya tarafından tahıl sevkiyatı yok. Sayın Putin'in haklı olduğu konu var. Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının olması sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın istiyoruz. Burada gecikme var. Semerkant'ta sayın Putin'le bunları görüşeceğiz. Gerçekten fakir olan ülkelere de bu tahılı ulaştıralım."

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin haklı tahıl fakir değil zengin ülkelere gidiyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor. Fakir ülkelere değil. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, bu yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatı yapılmasından Rusya rahatsız tabii ki' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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'AVRUPA TELAŞ İÇİNDE'

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da başlayan enerji krizine de değinen Erdoğan, "Enerjide fiyatlar yükseliyor. Avrupa bu kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde. Rakamlar çok yüksek. Bu yüksek rakamlarla Batı ne yapacağının telaşı içinde. Temenni ederim ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır" ifadelerini kullandı.