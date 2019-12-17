Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi
AVRUPA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyanın bir numaralı ülkesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre’de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’nda yaptığı konuşmada "BM verilerine göre dünyada en fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor. Şu anda 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiyi ağırlıyoruz. Bugün dünya üzerinde 260 milyona yakın göçmen bulunuyor. Türkiye insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen 1. Küresel Mülteci Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

BM verilerine göre dünyada en fazla mülteciye Türkiye ev sahipliği yapıyor. Şu anda 3.7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiyi ağırlıyoruz.

  • Bugün dünya üzerinde 260 milyona yakın göçmen bulunuyor. Türkiye insani yardımlarda milli gelire oranla dünyanın bir numaralı ülkesidir.

Hiçbir ülkenin günümüz dünyasından mülteci sorununa coğrafi yakınlık uzaklık penceresinden bakma lüksü yoktur.

Bugün 5 milyona yakın yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz.

İmkanları bizden katbekat fazla ülkeler mültecilere kotalar koyarken biz ırk, din, dil, etnik köken ayrımı yapmadan herkese kucak açtık.

  • Ülkemize sığınan hiç kimseyi geri göndermedik.
  • Hamdolsun mültecileri ötekileştirecek dışlayacak hiçbir üzücü olay yaşanmadı.
  • Varil bombalarından kaçan insanlara biz kapımızı kapayamazdık.

Suriyeli kardeşlerimizin kendi kendilerine yeter konuma gelmeleri için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz.

Eğitim çağındaki 1 milyon Suriyeli çocuğun 685 binine okul imkanı tanıyoruz. Okul çağındaki Suriyeli çocukların okullaşma oranını yüzde 63’e çıkardık.

21 bin 300 Suriyeliye yüksek örenim ve Türkçe dil bursu verdik. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla göçmen sağlığı merkezleri inşa ettik. Buralarda Suriyeli doktorlar ve Suriyeli ebe ile hemşireler görev yapıyor.

Son 8 yılda ülkemizde 516 bin civarında Suriyeli bebek dünyaya geldi.

Suriyelilerin çalışma izni almalarının yasal zeminini hazırladık. İstihdam edilmelerini teşvik ediyoruz. Bugün ülkemizdeki birçok Suriyeli kendi ayakları üzerinde durabilir hale geldi.

1 milyonu aşkın Suriyeliye psikososyal destek ve geçim yardımı sağlıyoruz.

AVRUPA'DAN SES YOK

Sığınmacılar için bütçemizden harcadığımız rakam 40 milyar doları aştı. Dışarıdan gelen yardım ise son derece sınırlı.

Şu anda Avrupa Birliği ve STK’lardan gelen destek ancak 2 milyar Avroya ulaşmış durumda.

Avrupa’dan halen ikinci 3 milyar için herhangi bir ses yok.

  • “450 milyon Avro geldi, geliyor” diyorlar ama gelmiş değil.

PARASI EN ÇOK OLANLAR SADECE GÜLÜCÜK ATIYORLAR

Mültecilerin terk ettikleri yurtlarına geri dönüş hakkı tartışma götürmez.

Geri dönüşler en az terörle mücadele kadar önemlidir.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge dediğimizde 'gayet güzel' diyorlar.

'Siz destek verin' dediğimizde parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek yok.

Suriye kaynaklı göç probleminin tek çözüm yolu, mültecilerin bizim sınırlarımız içinde tutulması olarak görülemez.

Vicdanları yaralayan bu sorunun sürdürülebilir şekilde çözülmesi ancak küresel düzeyde atılacak adımlara bağlıdır

Mültecileri kendi topraklarında tutacak, ülkemizde olanları da tekrar vatanlarına döndürecek formüllerin devreye alınması gerekiyor.

Mültecilerin terk ettikleri yurtlarına geri dönüş hakkı tartışma götürmez.

Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisinde geri dönüşler, en az terörle mücadele kadar önemlidir.

Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge dediğimizde 'gayet güzel' diyorlar.

  • 'Siz destek verin' dediğimizde parası en çok olanlar sadece bize gülücük atıyorlar. Destek vermeye gelince destek yok.

Türkiye’nin 9 yıldır tek başına taşıdığı sorumluğu diğer ülkelerinde paylaşması gerekiyor.

Ama maalesef bizim dışımızda mülteci meselesine, bu insanlara bizim gibi layıkıyla ev sahipliği yapan ülke yok.

Akdeniz’deki mülteci botlarının batırılması dahil ileride utançla hatırlanacak görüntülerle karşılaştık.

Gereken desteği göremeyince biz de başımızın çaresine baktık. Barış Pınarı Harekatı ile 120 km genişliğinde 30 km derinliğinde bir alanı tüm terör unsurlarından arındırdık. Bu bölge terör örgütlerinden kurtarılmış oldu.

O petrol kuyularında bulunan petrolü gelin beraber çıkaralım. Ondan sonra o bölgeye projeleri uygulayarak mülteci insanları oraya yerleştirelim. Ama buna yanaşmıyorlar. Çünkü petrol onlara daha çok lazım.

370 bin Suriyeli güvenli bölgeye geri döndü. Bu sayının ilk etapta 1 milyonu bulabileceğini düşünüyorum.

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