Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katara gidecek
ORTADOĞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamındaki resmi ziyaretle Türkiye-Katar ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi AA
Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında kritik bir zirve yapılacak.
Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında kritik bir zirve yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komitesinin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında yarın Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabet edecek.

Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Beşinci Toplantısı'nın icrası kapsamında, yarın Katar’a resmi ziyarette bulunacak. Erdoğan ile Katar Emiri'nin başkanlıklarında düzenlenecek Komite Toplantısına, ilgili bakan ve yetkililer de iştirak edecek.

Bölgesel ve uluslararası konular masada olacak

Temaslarda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak; keza, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

  • Komite toplantısı vesilesiyle Türkiye ve Katar arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzası planlanırken Erdoğan'ın Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etmesi de öngörülüyor.

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