Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan’ı yine uyardı: Sabrın da bir sonu var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ilk durağı Bosna-Hersek’e geldi. Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama sonrası Başkanlık Sarayı'na yürüyen Erdoğan'a, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti. Erdoğan ve Caferoviç, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti. Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Caferoviç'in görüşmesine, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljko Komsic ve Milorad Dodik de katıldı.

YUNANİSTAN’I BİR KEZ DAHA UYARDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bosna-Hersek ve Sırbistan’a kimlik seyahat dönemi başlayacağını söyledi. Yunanistan’a sert mesajlar veren Erdoğan, Atina yönetimini bir kez daha uyardı. Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerini hatırlattı.

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BU RÜYA DEĞİL, BİR GECE GELİRİZ

Erdoğan şöyle devam etti: “Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde Teknofest'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, filan falan, buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda, biz ne diyoruz? Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız.”

‘Tayyip evladım buralar size emanet’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’in Kovaçi Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret etti. Erdoğan, İzetbegoviç’in kabrine çiçek bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasına icabet etti. Bosna Hersek İslam Birliği’ni de ziyaret eden Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Durumunun ağırlaşması üzerine vefatından bir gece önce merhum Aliya İzetbegoviç’i ziyaret ettiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi: Kendisiyle konuşmaya başladığımız zaman şu ifadeleri çok çok iyi önemliydi; ‘Burası, bu topraklar evlad-ı Fatihan’dır. Tayyip evladım buralar size emanettir.’ Bizler de o emaneti o günden bugüne kadar yüklendik ve yola devam ediyoruz. Bu emanete sadece Tayyip değil, Türkiye’de bize inanlarla beraber, sizler, hep beraber sahip çıkmamız lazım.

Bosna-Hersek’in yanındayız

Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her alanda Bosna-Hersek’in yanında olacağımızın altını çiziyorum” dedi. Erdoğan Seçime giden süreçte ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulması, Bosna Hersek’in huzur ve istikrarı yanında ekonomisi ve iç barışı için de önemlidir. Bosna Hersek’in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi istikrarını desteklediğimizi açık ve net bir şekilde vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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876 milyon dolarlık ticaret

Türkiye’nin 2019’da temeli atılan Saraybosna Belgrad Otoyolu Projesi’ne büyük önem verdiğini dile getiren Erdoğan, finans noktasındaki sıkıntıların çözümü için Ziraat Bankası Genel Müdürü’ne talimat verdiğini söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Görüşmelerimizde geçen sene yüzde 35’e yakın artışla 876 milyon dolar seviyesine ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek, yatırımlarımızı daha da arttırmak amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. Saraybosna Belgrad Otoyolu Projesi’ne büyük önem veriyoruz. Finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Bankamızla ilgili konuyu, Ziraat Bankası Genel Müdürüme az önce gerekli talimatı verdim. Süratle bu sıkıntıyı da hemen çözecekler.”



İki ülkeyle kimlikle seyahat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’e kimlik kartı ile seyahat döneminin başlayacağını söyledi. Erdoğan benzer anlaşmayı bugün Sırbistan’la da yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, “Türkiye olarak Bosna Hersek’e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken, bir yeni adımı da özellikle artık kimlik kartlarıyla özellikle Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Dışişleri Bakanlarımız, süratle gerekli prosedürü bitirecekler. Bundan böyle Türkiye’den Bosna Hersek’e, Bosna Hersek’ten Türkiye’ye kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek” dedi. Erdoğan, bugün aynı şekilde Sırbistan’la da böyle bir anlaşmayı imzalayacaklarını kaydederek, daha önce Bulgaristan’la da aynı şekilde böyle bir anlaşmayı imzaladıklarını aktardı.

Emine Erdoğan

Umut Tüneli’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Emine Erdoğan, savaş döneminde kuşatma altındaki Saraybosna’yı dünyaya bağlayan Umut Tüneli’ni ziyaret etti. Umut Tüneli gezisi sırasında ziyaretçilerle fotoğraf çektiren Emine Erdoğan’a Saraybosna’nın dünyaya açılan tek kapısını simgeleyen hediye takdim edildi.

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TARİHİN GERÇEK VE ACI YÜZÜ

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, “Yüreğimizi derinden yaralayan Bosna Savaşı’nın sembollerinden ‘Umut Tüneli’ni ziyaret ettim. Savaşla birlikte karanlığa gömülen Bosna halkına ışık olan tünel, tarihin gerçek ve acı yüzünü de günümüze taşıyor.” ifadesini kullandı. Erdoğan daha sonra Türkiye Maarif Vakfı Okulu’nu da ziyaret etti. Erdoğan, burada, anaokulu ve ilkokul sınıflarını gezerek yetkililerden bilgi aldı, öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette 2. sınıf öğrencileri Emine Erdoğan için “Merhaba” isimli şarkıyı seslendirdi.

DÜNYA Balkan turunda ikinci durak: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da