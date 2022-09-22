Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönüyor

Dünya

Ukrayna birlikleri işgal altındaki Donbas’ta hızla ilerlerken Rusya Devlet Başkanı Putin’den dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Batı’nın savaşı Rus topraklarına taşımak istediğini ifade eden Putin, “Toprak bütünlüğümüzü korumak için her türlü silahı kullanırız. Karşılık vermek için çok fazla silahımız var, bu bir blöf değil” dedi. Kısmi seferberlik kapsamında 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklayan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da, “25 milyon kişilik büyük bir kaynağımız var” diyerek gözdağı verdi. Kısmi seferberlikte, orduda görev yapmış ve şu an yedekte bulunan deneyimli vatandaşlar askere çağrılıyor.