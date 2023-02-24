Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının birinci yıl dönümünde Ukrayna ordusu mensuplarını devlet nişanıyla ödüllendirdi. Zelenskiy, savaşın yıl dönümü dolayısıyla başkent Kiev'deki Sofya Manastırı'nın avlusunda Ukrayna askerleriyle bir araya geldi. Savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşan Zelenskiy, bütün Ukrayna halkının vatanını savunmak için mücadele ettiğini belirtti. Zelenskiy, daha sonra bazı askerlere ve savaşta hayatını kaybeden askerlerin yakınlarına devlet nişanı verdi.