Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık personellerine teşekkür Takdire şayan bir fedakarlık ve sabır gösteriliyor
KORONAVİRÜS

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür: Takdire şayan bir fedakarlık ve sabır gösteriliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti. Paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs ile mücadele kapsamında görev yapan sağlık personellerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
OYNAT 04:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında, 'Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız' ifadelerini kullandı.


"Takdire şayan bir fedakarlık"

  • Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

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