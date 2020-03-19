Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür: Takdire şayan bir fedakarlık ve sabır gösteriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile koronavirüs ile mücadele kapsamında görev yapan sağlık personellerine teşekkür etti.

OYNAT 04:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti. Erdoğan, paylaşımında, 'Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız' ifadelerini kullandı.



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"Takdire şayan bir fedakarlık"

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah’ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. pic.twitter.com/R0ln47YnW3

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.