Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğanın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabına ABDde tanıtım
AMERİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabına ABD'de tanıtım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının ABD lansmanı, New York'ta yapıldı. İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabına ABDde tanıtım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı şekilde anlattığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) The Manhattan Center'da düzenlediği etkinlikte tanıtıldı.

Daha Adil Bir Dünya Mümkün
Daha Adil Bir Dünya Mümkün

İngilizce ve Arapça'ya çevrilen kitap, etkinliğe katılan davetlilere de hediye edildi. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edilecek.

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