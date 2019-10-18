Dünya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı
BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD ile yapılan anlaşmaya yönelik bir paylaşımda bulundu. Oktay "Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye" dedi.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.


Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla #TürkiyeKazandı Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye 🇹🇷

Kazanan güçlü Türkiye

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, söz konusu paylaşımında, "Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 3 GSM operatörü ortak hat kuracak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 3 GSM operatörü ortak hat kuracak
Büyük zafer

Büyük zafer

​ABD ile masaya oturan Türkiye her istediğini aldı.
Vur Mehmedim!

Vur Mehmedim!

Mehmetçik'in ilk defa yayınlanan görüntüleri nefes kesti.
100 km tamam

100 km tamam

​Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 100 km'lik alan temizlendi.
Terörizmi yendiğimizde...

Terörizmi yendiğimizde...

​Erdoğan'dan kendisine teşekkür eden Trump'a yanıt.
Teşekkürler Erdoğan

Teşekkürler Erdoğan

"Türkiye bu güvenli bölgeyi hep istiyordu."
Feryatlarını <br>komşuları duydu

Feryatlarını
komşuları duydu

Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kızını benzin dökerek yaktı.

PKK'ya<br>Esed kamuflajı

PKK'ya
Esed kamuflajı

Ayn el-Arab'ta rejim askerinin üniformasını giyen kişilerin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.
Avrupa panikte

Avrupa panikte

​​Teröristlerin yanında saf tutan Avrupa'yı mülteci akını korkutuyor.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Yemeklerini<br>bile bıraktılar

Yemeklerini
bile bıraktılar

​ABD askerlerinin çekildiği üsten yeni görüntülere ulaşıldı.
Teröre körler

Teröre körler

​Terör yandaşları yarın Avrupa'nın birçok ülkesinde eyleme hazırlanıyor.
Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime

Hizmeti önceleyen 2020 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.​
AB ticaretine<br>Bosna köprüsü

AB ticaretine
Bosna köprüsü

​İş dünyası Saraybosna'da bir araya geldi.
Sesimize ses verin

Sesimize ses verin

​Diyarbakır'daki evlat nöbetinde tam 45 gün geride kaldı.
Ayn El Arab <br>sözü vermedik!

Ayn El Arab
sözü vermedik!

​Çavuşoğlu, Pence'nin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.