Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD ve Rusya Libya'da Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile görüşmesine ilişkin ipuçları paylaştı. O zirvede ele alınan “iş birliğini geliştirme” kararına dair, gelecekte atılacak adımların sinyalini verdi.

AA Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, pandemiden önce son basın toplantısını 12 Mart 2020 tarihinde Beştepe Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.

Sözcü Kalın, Külliye’de Milliyet Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer ve Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Kıvanç El’in sorularını yanıtladı. Kalın’ın gündeme ilişkin cevapları şöyle:

Zannedildiğinden daha kapsamlı ilişkilerimiz var

Türkiye Libya’da çözümden yana meşru hükümetle iş birliği yapıyor. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğiyle Türkiye, Libya’daki duruma bir denge getirdi ve siyasi sürecin önünü açtı. Zannedildiğinden çok daha kapsamlı ilişkilerimiz var. Meşru hükümetle kapsamlı, ikili ilişkileri tanzim eden anlaşmalarımız var. Bunlara yenileri eklenebilir. Görüşmede bu konu ele alındı.

Hafter petrol kaynaklarına el koydu

Hafter, kendi savaşını finanse etmek için Libya’nın doğal kaynaklarını kullanıyor. Ocak ayından bu yana Libya petrollerine el koydu. Açık piyasada satarak kendi savaşını finanse ediyor. Tahminlere göre sadece maliyeti 4 milyar dolar üzerinde. 6-7 milyon nüfusu olan bir ülke neden bu sıkıntıları yaşasın?

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Serrac görüşmesi verimli geçti

Birlik ve beraberliği sağlayacak olan çözümün adresi bellidir; Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Bingazi’deki Meclis. Serrac görüşmesi son derece verimli geçti. Türkiye’nin kararlılığı vurgulandı. Libya halkının yanında olmaya da devam edeceğiz.

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Libya'da yabancı bir aktör değiliz

(Libya’nın yeniden inşasında Türkiye’nin rolü ne olur?) Türkiye, Libya’da yeni ve yabancı bir aktör değil. Türk müteahhitleri 80’lerden beri Libya’nın alt yapısını inşa etmede en önde gelen firmalardandır.

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OYNAT 00:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya topraklarındaki iş birliğimizi genişletme kararı aldık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Libya Başbakanı Serrac ile) Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bildiğimiz bir saha

Yoldur, köprüdür, limandır, hastanedir, oteldir, konuttur bir geçmişi var zaten. Savaştan dolayı bunlar durdu. Enerji konusunda da benzer durum geçerli. Bildiğimiz bir saha. Yeni anlaşmalar, yeni iş birliği alanları mevcuttur. Savaşın durması gerekiyor.

Kaynaklar Libyalılar için harcanmalı

Temel ilkemiz kazan-kazan esasına dayalı olarak doğal kaynakların Libyalılar için harcanmasıdır. Libya’nın kaynakları Libyalılar için kullanılmalıdır. Geçmişte olduğu gibi gene Libya hükümeti, halkı Türk firmalarının iş yapmasını isterse firmalar gider, yine iş yapar.

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Dünyanın her yerinde yaptığımız gibi çalışırız

Enerjiden liman işletmeciliği, havacılığa kadar her alanda Türkiye hamdolsun dünyanın birçok yerinde işler yapabildiği gibi Libya’da da yapar. Bunun için önce bir siyasi istikrar sağlanmalıdır.

Dışişleri Bakanı'nın Moskova'ya gitmesi olumlu

(Rusya ve ABD’nin Hafter’e karşı tutumu) Putin ile de Libya konusunda görüşüyoruz. Ruslar bugüne kadar aslında Serrac ile yakın siyasi ilişkiye girmemişti. Libya Dışişleri Bakanı’nın Moskova’ya gitmesi önemli gelişme.

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Haftersiz çözüm arayışı içine girdiler

Rusların da UMH’yi muhatap alıp bu konuları görüşmesi olumlu. Çünkü eninde sonunda siyasi çözüm masasına oturacak en önemli aktör UMH’dir. Hafter’siz çözüm süreci nasıl inşa edilir diye arayış içinde olunduğuna dair bilgiler var.

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ABD eninde sonunda Suriye’den çıkacak

(Suriye’deki gelişmeler) PKK’nın Suriye kolu olan PYD-YPG üzerinden Suriye’de oyun kurmak isteyenler eninde sonunda hüsrana uğrayacaklar. Meşru olmayan aktörlerle sürdürülebilir bir siyasi oyun kurmanız mümkün değil. Tutarsızlığı savunmanız mümkün değil. İsimleri değiştirerek, alfabeden farklı harfler seçerek, örgütleri meşrulaştırmaya, normalleştirmeye çalışanız da fayda sağlamaz çünkü biz sahada olup biteni biliyoruz.

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OYNAT 00:20 Libya'da hükümet kuvvetleri, Hafter mevzilerini vurmaya devam ediyor Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusuna bağlı Libya Hava Kuvvetleri, UMH'nin başlattığı operasyon kapsamında Hafter'e bağlı milislerin mevzilerini vurdu. O anlara dair drone görüntüleri paylaşıldı. BiP'te paylaş

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PYD-PKK'ya geçit verilmeyecek

Türkiye ne Suriye’de ne de başka bir yerde PKK’ya asla geçit vermeyecektir. PYD-YPG üzerinden diğer Kürtleri de sürece katmak aslında Suriye Kürtlerine saygısızlık. YPG adeta ABD’nin paralı askeri haline gelmiş durumda. Eninde sonunda ABD oradan çıkacak ve bu yanlış politikaları Irak’ta olduğu gibi ters tepecek. Geriye başka enkazlar bırakacak.

Rejim engeller çıkarıyor

Anayasa komisyonu kurulalı 1,5 yıldan fazla oldu; kaç toplantı yapıldı, niye mesafe alamıyorlar? Çünkü rejim, engel çıkarıyor. Oradan çıkacak bağlayıcı metnin kendileri için handikap olacağını düşünüyorlar. O metnin, anayasanın çıkmaması için de her şeyi yapıyorlar. Savaş devam ediyor, Suriye halkı ızdırap çekmeye devam ediyor. Kriz derinleşiyor.

Şam yönetimi cevabımızı bilir

(Rejimin bölgeye yığınak yaptığı iddiaları) İdlib’de rejim yer yer belli noktalardan ateşkesi ihlâl ediyor. Teyakkuz halindeyiz. Karşılık verme hakkımızı koruyoruz. Yeltenirlerse, Türkiye’nin cevabının sert olacağını bilirler. Türk ordusu her tehdide her zaman karşılık vermeye hazırdır.

Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına geliyor

Kalın: ‘Hafter’in miadını doldurduğunu görmek zor değil. Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ABD de buna dahil. 5-6 ay kadar önce Trump, Hafter ile telefonda da görüşmüştü.

OYNAT 00:50 Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) imha edildiği görüntüleri yayımladı. Libya ordusu, son 24 saatte SİHA'lar ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu. BiP'te paylaş

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ABD Serrac ile yakın ilişki eğiliminde

Şimdi Hafter’in muteber ve güvenilir bir aktör olmadığı noktasındalar. Kendileri de ifade ediyorlar. O’Brien ile de Libya konusunu görüştüm. Hafter’in faaliyetlerinin ne kadar yapıcı olmaktan uzak olduğunu teyit ettik. ABD yönetiminde Serrac hükümeti ile yakın bir ilişki kurma sürecinde genel eğilim var” dedi.

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'Dünya beşten büyüktür' tezi teyit edildi

Korona sonrası dünya hakkında da konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın şunrları söyledi: “Küresel sistemin, düzenin bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımızın ‘Dünya beşten büyük’ tezini teyit etti. Dünyanın en büyük ülke ve kurumları böyle bir salgın karşısında çözüm üretemiyorsa meşruiyetleri sorgulanır. BM, DSÖ, G-20’den İslam İşbirliği Teşkilatı’na kadar. Sadece BM reformu meselesi değil; dünyadaki adaletin nasıl dağıtıldığı, eşitsizliğin nasıl ortadan kaldırıldığı ile ilgili mesele.





Sağlıktan enerjiye kadar hiçbir aksaklık olmadı

Önümüzdeki yıllarda bireysel üretim, tüketim alışkanlıkları değişecek. Aşırı üretip aşırı tüketiyoruz. Bireysel tercihler sistemsel değişikliğe yol açabilecek mi bunu göreceğiz. Sağlık, güvenlik, gıda, internet alt yapısı ve enerji alt yapısı, buralarda hiçbir aksaklık olmadı. Biz buradan daha sınanmış şekilde çıktık.

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Uluslararası sağlık turizmi yeni hedef

Cumhurbaşkanımız mesela ‘Uluslararası sağlık turizmi’ dedi. Burayı güçlendirelim, açalım, sistematik hale getirelim. Türkiye’nin post-korona sonrası dönemde daha güçlü olacağını düşünüyorum.”

Mülteci sorununda tatmin olmuş değiliz

AB ile ilişkilere de değinen Kalın şunları söyledi: “AB’nin Suriye meselesine sadece mültecilerden bakması eksik yaklaşım. Sayılar üzerinden bakılması da gayrı insani. Mülteci anlaşmasını 2015’te imzaladık; 9 Mart’ta Brüksel’de görüşme yapıldı, bizi tatmin edecek mülteci krizine bir formül henüz ortaya konulamadı. AB bu konularda hâlâ kaçamak davranıyor.

Bağırmak sorunu çözmüyor

Siyasi ve insani krizi başkalarının çözmesini ama meyvelerinin kendisinin toplamasını istiyor. Mülteciler Avrupa’nın kapısına dayandığında bağırmak sorunu çözmüyor. Oraya gelmeden önce bir sürü yapılabilecek şey var. Türkiye’ye dönüp; ‘Sen al, bize bırakma, yeter ki bu sorun benden uzak olsun’ yaklaşımı sergileniyor. ‘Avrupa başkentlerine gelmediği müddetçe mülteciler bir kriz değildir’ yaklaşımındalar.”

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Obama ırkçılığa karşı ne kadar mesafe aldı?

ABD’deki ırkçılık konusunda Sözcü Kalın, “Çok köklü sorun. Obama 8 yıl ABD’nin başkanlığını yaptı; siyahilere dönük ırkçılığın azaltılması konusunda ne kadar mesafe aldı? Sorun başka; derinlerde yatıyor. Yağmalamanın vandalizme dönüşmesi de tabi kabul edilemez. Mutlaka bazı dersler alınacaktır.

ANTİFA'nın YPG bağlantısı ortada

Trump’ın kitlesi bunu belki büyük bir sorun olarak, ırkçılık olarak görmüyor. Amerikalıların anlaması gereken şey; hükümetin karşısına çıkan ANTİFA gruplarının önemli bir kısmının YPG ile ilişkili olduğu açık. Bunlarla iş yaptıkları gerçeğini umarım görürler. Cumhurbaşkanımız, ABD yönetimini ‘Destek verdiğiniz terör örgütleri bir gün sizi de vurur’ diye yıllardır uyarıyor” açıklamasında bulundu.